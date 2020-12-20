إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدًا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الدلنجات - دمنهور - بدر - رشيد)، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعدى على مساحة 2460 م٢ عبارة عن الآتي :

- إزالة 7 حالات تعد بمساحة 1490 متر بقري الوفائية وطيبه والمسين بالدلنجات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 710 م٢ عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقري دسونس ونديبه وافلاقه بدمنهور.

- إزالة 2 حالة تعد بالمهد بمساحة 230 م٢ عبارة عن مباني مخالفة خارج الحيز وبدون ترخيص بمنطقة المحاصيل بقرية أم صابر و تجمع فاطمة الزهراء التابع لوحدة أحمد عرابي ببدر.

- إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 30 م بجمعية الملقه برشيد عباره عن مباني بالطوب الأبيض.



وكانت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - الدلنجات - أبو المطامير)، شنت أمس السبت، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعدى على مساحة 2009 م٢ عبارة عن:-

- إزالة 5 حالات تعد بالمهد بمساحة 970 م٢ عباره عن أسوار بالطوب الأبيض بقرية السيد محمود و عزبة ابو طاهر وعزبة يحيى بالبرنوجى التابع لمجلس قرية نديبة بدمنهور.

-إزالة عدد 3حالات تعدي بمساحة 675 متر بقرية الوفائية ومؤسسة البستان بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 364 م٢ بزمام بأبوالمطامير عباره عن مباني بالطوب الابيض والمونه الاسمنتيه وشده خشبية لدور اول علوي.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( دمنهور - إدكو- الدلنجات )، أمس الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 980 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 2 حالة تعد بالمهد بمساحة ٥٠٠م٢ عباره عن أسوار بالطوب الأبيض وردم حفر بقري الابعادية و الصفاصيف بدمنهور، وكذا تنفيذ قرار إيقاف أعمال رقم ١٦٧ عبارة عن صب دور رابع علوى بمنطقة شبرا .

- إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٤٠ متر مربع عبارة عن شدة خشبية للشروع في عمل سمل خرساني بقرية ٦ أكتوبر بإدكو.

- إزالة حالاتى تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٤٠ م عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية و شدة خشبية دور ارضي بقريتى الوفائية والمسين بالدلنجات.

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