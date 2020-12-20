ضمن الأولمبياد بشرم الشيخ .. "أهل مصر" ينظم ندوة لشباب المحافظات الحدودية حول الأمن القومي

نظم برنامج " اهل مصر " الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة ندوة في استراتيجية الامن القومي لشباب المحافظات الحدودية ضمن اولمبياد المحافظات الحدودية "اسوان - البحر الاحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - الوادي الجديد " بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة جنوب سيناء وذلك في الفترة من 18 الي 22 ديسمبر الجاري.





وحاضر في الندوة اللواء بهجت فريد والتي تحدث خلالها عن " استراتيجية الأمن القومي " بقاعة المدينة الشبابية بشرم الشيخ.

ويقوم برنامج "أهل مصر" بتنظيم معسكرات داخلية لكل محافظة حدودية، وفي شكل لقاءات مجمعة داخل محافظة الإسكندرية ومحافظة جنوب سيناء، ويتضمن تنفيذ دورات تدريبية وهي استراتيجية الأمن القومي المصري دورة صناع القرار ودورة إدارة الأزمات والكوارث بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعلي هامش هذه البرامج يتم تنفيذ برنامج ترفيهي لجميع المشاركين يتضمن زيارات أهم المعالم السياحية والثقافية والأثرية بداخل كل محافظة تستضيف البرنامج.

وسوف يتم تنفيذ عدد من المسابقات والعروض الرياضية ضمن الاولمبياد باشتراك العديد من الفرق الرياضية على مستوى المحافظات الحدودية والتي تستمر حتى غدا الاثنين.





من ناحية أخرى قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: " إن شرم الشيخ صفر كورونا، وتطبق الإجراءات الاحترازية بجودة عالية وبكل دقة "، مشيرا إلى أن شرم الشيخ مدينة خضراء وصديقة للبيئة، مؤكدا أنها تنتشر بها المساحات الخضراء علاوة استخدام الطاقة الشمسية بها مطلقة نظيفة .





جاء ذلك خلال لقائه ب100 شخص من ممثلي وكلاء السفر ومالكي ومديري شركات السياحة الاوكرانيه الذي نظمته احدي الشركات السياحية الكبري الجالبة للسياح الاوكرانيين في ختام ورشة عمل التسويق والترويج للمنتجعات السياحية بجمهورية مصر العربية عامة وشرم الشيخ خاصة.





وقال محمود عرفة مدير الشركة المنظمة لورشة العمل، أن الهدف من الورشة تشجيع السياحة وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، كما تظهر الزيارة أهم الإجراءات الاحترازية المتبعة لتفادي خطر كورونا.





وأوضح المحافظ أن مدينة شرم الشيخ آمنة تمامًا، مشيرا إلى أن السور الأمني الذي يحيط بالمدينة مزود ببوابات أمنية للتحكم في الدخول والخروج من وإلى المدينة مجهز بكاميرات وأجهزة مسح أمني حديثة بالاضافة للابراج لتأمين شرم الشيخ بالكامل.





وأضاف المحافظ أن مطار شرم الشيخ أيضًا مجهز بأحدث الكاميرات والأجهزة الحديثة لتأمين السياح.





وأكد المحافظ أن شرم الشيخ تكاد تكون صفر كورونا مؤكدًا ان جميع فنادق شرم الشيخ حاصلة علي ترخيص وزارة السياحة وتنفذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بنسبة إشغال 50 %.





وأشار فودة للمناخ الرائع الدافيء شتاءًا والشمس الساطعة طوال العام وان شرم الشيخ للميزاتها فهمي معشوقة الأوروبيين جميعهم.





وفي ختام كلمته تمنى المحافظ للوفد اقامة ممتعة وعودة سالمة داعيًا الله الخروج من تلك الأزمة للاستمتاع بكل مميزات شرم الشيخ.



