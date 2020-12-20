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أخبار العالم

بعد 80 يوما على رحيل أبيه.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:38 م
الشيخ ناصر
الشيخ ناصر
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القسم الخارجي
توفي الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل، صباح اليوم، الأحد، عن عمر ناهز الـ72 عامًا.


ونعى الديوان الأميري الكويتي، الشيخ ناصر، نجل أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.


وجاءت وفاة الشيخ ناصر، بعد 80 يوما من وفاة والده الراحل، الشيخ صباح الأحمد.


وأجرى الشيخ ناصر فحوصات طبية شاملة خلال الفترة الماضية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الفحوصات.


وتقلد الراحل عدة مناصب منها حقيبة وزارة الدفاع في العام 2017، ووزيرًا لشئون الديوان الأميري بموجب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2006، والمستشار الخاص لسمو ولي العهد في العام 1999م.
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