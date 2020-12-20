بعد 80 يوما على رحيل أبيه.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

توفي الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل، صباح اليوم، الأحد، عن عمر ناهز الـ72 عامًا.









ونعى الديوان الأميري الكويتي، الشيخ ناصر، نجل أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.









وجاءت وفاة الشيخ ناصر، بعد 80 يوما من وفاة والده الراحل، الشيخ صباح الأحمد.









وأجرى الشيخ ناصر فحوصات طبية شاملة خلال الفترة الماضية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الفحوصات.







