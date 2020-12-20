فيديوجراف.. بيج رامي في مستر أولمبيا 2020

اقرأ ايضا:













بدأ ممدوح السبيعي منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، وحل فى المركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا و السابع في مسابقة 2014 وتمكن من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام. وحاز السبيعي على المركز الخامس ببطولة مستر أولمبيا 2015 والمركز الرابع ببطولة 2016 والمركز الثاني 2017 والمركز الأول ببطولة ارنولد كلاسيك أوروبا 2017 والمركز السادس مستر أولمبيا 2018، والمركز الأول في مستر أولمبيا 2020، ليكون بذلك أول مصري وثاني عربي بعد اللبناني سمير بنوت حسن بنوت يفوز بالبطولة.







