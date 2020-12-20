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فيديوجراف.. بيج رامي في مستر أولمبيا 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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منار شعبان
توج الملاكم المصري ممدوح السبيعي والشهير بـ بيج رامي بجائزة مستر أولمبيا 2020 ولم تكن هذه البطولة الاولى التي يحصل عليها، حيث حصل على العديد  في الاعوام السابقة.


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بدأ ممدوح السبيعي منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، وحل فى المركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا و السابع في مسابقة 2014 وتمكن من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام. وحاز السبيعي على المركز الخامس ببطولة مستر أولمبيا 2015 والمركز الرابع ببطولة  2016 والمركز الثاني 2017 والمركز الأول ببطولة ارنولد كلاسيك أوروبا 2017 والمركز السادس مستر أولمبيا 2018، والمركز الأول في مستر أولمبيا 2020، ليكون بذلك أول مصري وثاني عربي بعد اللبناني سمير بنوت حسن بنوت يفوز بالبطولة.


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حصول بيج رامي على جائزة مستر أولمبيا 2020 من خلال الفيديوجراف التالي...
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