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مرأة

بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور للفنانة درة برفقة زوجها؛ بعدما قامت بنشر مجموعة من الصور لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فى أحدث ظهور لهما.


وظهرت درة في الصورة برفقة زوجها، حيث ارتدت فستانا أسود وظهرت بشعر منسدل على الكتفين.


وفى هذا السياق ننشر مجموعة من الصور للفنانة درة بعد زواجها .


جدير بالذكر أن حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا"، عرضت على شاشة قناة الـ "دي إم سي"، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل.


وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل، ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال أنور.


الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.
بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد
بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد
بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد
بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد
بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد
بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد
بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد
بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد
بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد
بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد
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