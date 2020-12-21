أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من تحوله لحي عشوائي

أرسلت القارئة رحمة رمضان، شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار المخالفات بالهضبة الوسطي بالمقطم.





وقالت رمضان في شكواها: "نعاني نحن سكان الهضبة الوسطي من تحولها لعشوائيات بسبب استمرار بناء الأدوار المخالفة و الحى لا يتدخل وتحول الجراجات لمحلات تجارية على مرئي و مسمع من الحي".





وأشارت إلى أن الشوارع بيتم بها أعمال الرصف وبعدها بأسابيع يحدث بها حفر وتكسير مما يتسبب في تشويه المنطقة مرة أخرى.





وطالبت المسؤولين بالاهتمام بهذا الحي الراقي الذي بداء يتحول إلي عشوائي ووقف جميع اشكال المخالفات .



