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بين الناس

أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من تحوله لحي عشوائي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسلت القارئة رحمة رمضان، شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار المخالفات بالهضبة الوسطي بالمقطم.

وقالت رمضان في شكواها: "نعاني نحن سكان الهضبة الوسطي من تحولها لعشوائيات بسبب استمرار بناء الأدوار المخالفة و الحى لا يتدخل وتحول الجراجات لمحلات تجارية على مرئي و مسمع من الحي".

وأشارت إلى أن الشوارع بيتم بها أعمال الرصف وبعدها بأسابيع يحدث بها حفر وتكسير مما يتسبب في تشويه المنطقة مرة أخرى.

وطالبت المسؤولين بالاهتمام بهذا الحي الراقي الذي بداء يتحول إلي عشوائي ووقف جميع اشكال المخالفات .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.
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