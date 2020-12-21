أشرف قاسم يكشف موقفه من رحيل مصطفى محمد عن الزمالك





وقال البرنس عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "مصطفى محمد يملك طموحا كبيار ويرى دائما محمد صلاح أمام عينيه.





وأردف: ولكن الزمالك لابد ان نوفر بديلا أولا قبل الاستغناء عنه لعدم الوقوع في أزمة بالمنطقة الهجومية، قرار رحيل مصطفى صعب، فهو من افضل المهاجمين في مصر ، فلابد ان يكون القرار هادئا ومدروسا.





وكشف: "مش حابب" مصطفى محمد يرحل هذا الموسم، ما زال امامه اولمبياد وفرصة كبيرة له أن يراه العالم اجمع.





وأتم: سنجلس مع مصطفى اليومين المقبلين وسوف نصل معه لحل يرضي جميع الأطراف.

تمسك أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، بوجود مصطفى محمد مع الفريق الابيض خلال تلك الفترة.