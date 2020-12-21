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رياضة

أشرف قاسم يكشف موقفه من رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تمسك أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، بوجود مصطفى محمد مع الفريق الابيض خلال تلك الفترة.  

وقال البرنس عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "مصطفى محمد يملك طموحا كبيار ويرى دائما محمد صلاح أمام عينيه.  

وأردف: ولكن الزمالك لابد ان نوفر بديلا أولا قبل الاستغناء عنه لعدم الوقوع في أزمة بالمنطقة الهجومية، قرار رحيل مصطفى صعب، فهو من افضل المهاجمين في مصر ، فلابد ان يكون القرار هادئا ومدروسا.

وكشف: "مش حابب" مصطفى محمد يرحل هذا الموسم، ما زال امامه اولمبياد وفرصة كبيرة له أن يراه العالم اجمع. 

وأتم: سنجلس مع مصطفى اليومين المقبلين وسوف نصل معه لحل يرضي جميع الأطراف.
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