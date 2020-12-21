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مرأة

بريجيم بسيط.. تخلصي من وزنك الزائد في أسبوعين فقط

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فى 14 يوم فقط يمكنك نسف الكرش و إنقاص الوزن وتحويل جمك لمكينة حرق دهون إليك خطة رجيم ل14 يوم فقط  يقدمها موقع برايت سايد.

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الاسبوع الأول

الإفطار 6 صباحا
قطعة جبن قريش +1 توست سن
بيصة مسلوقة  + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا


3 ملاعق أرز + طبق كوسه مطهوة على البخار + شريحتين من فيليه الدجاج المشوى

أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية

أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
كوب خل التفاح والعسل

العشاء .. قبل النوم بساعة 


3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن
الاسبوع الثانى

الإفطار 8 صباحًا..

بيضًة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بحليب خالى الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان

الغذاء

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان

بين الغداء والعشاء

ثمرة فاكهة  + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة


العشاء ..

ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم

بجانب الرجيم السابق إليك مشروب مجرب لحرق الدهون

وصفة خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.

مكونات أعشاب لتنحيف البطن
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.
أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.

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