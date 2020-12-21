ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غنيم: التجربة المصرية فى مجال التحول الرقمى جيدة جدًا.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، إن مصر تتقدم بصورة رقمية بسرعة كبيرة، لافتًا إلى أن التجربة المصرية  فى مجال التحول الرقمى  جيدة جدًا وقطعت شوطًا كبيرًا بداية من اطلاقها للقمر الصناعى طيبة 1، بالإضافة لتطوير البنية التحية كلها.

وأضاف عبد الوهاب غنيم، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم تنمية وتطوير قدرات أكثر من 6 آلاف موظف حكومى، مشيرًا إلى أنه تم انشاء مجموعة من الكليات الخاصة بالذكاء الاصطناعى وتم تحسين أكثر من 70 قاعدة تكنولوجية للتحول الرقمى لكى تكون كل المعاملات الخاصة بين الكليات والخاصة بالحكومة تكنولوجية.

وأشاد بتوجيهات الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الشمول الرقمي ويرسخ قواعد الاقتصاد الرقمي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس: منصة مصر الرقمية توفر ما يقرب من 155 خدمة حكومية

توجيهات رئاسية باستخدام تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي" في مشروعات التخطيط العمراني

الرئيس السيسي يوجه ببدء تنفيذ مبادرة مصر الرقمية.. تحويل مصر لـ ممر رقمي عالمي آمن للبيانات والكابلات البحرية

الاتصالات تعلن عن تدريب شباب الخريجين في 30 تخصصا.. تفاصيل

خاص.. خطوات اتخذتها مصر نحو التحول إلى الخدمات المالية الرقمية.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مشروعات الاتصالات

ترشيحاتنا

فيفي عبده تنشر صورة لـ الكينج محمد من داخل المستشفى

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة بثينة رشوان

بالأرقام .. أين ذهبت الـ 100 مليار جنيه التى خصصتها الدولة لمواجهة كورونا

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

شاهد.. ابنة المنتصر بالله تخطف الأنظار في المهرجان القومي للمسرح

تبدأ 5 فبراير .. وزير التعليم يعلن موعد إجازة نصف العام

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

بحضور زوار مصريين وأجانب.. شاهد تعامد الشمس على معبد الكرنك