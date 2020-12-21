غنيم: التجربة المصرية فى مجال التحول الرقمى جيدة جدًا.. فيديو

قال عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، إن مصر تتقدم بصورة رقمية بسرعة كبيرة، لافتًا إلى أن التجربة المصرية فى مجال التحول الرقمى جيدة جدًا وقطعت شوطًا كبيرًا بداية من اطلاقها للقمر الصناعى طيبة 1، بالإضافة لتطوير البنية التحية كلها.





وأضاف عبد الوهاب غنيم، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم تنمية وتطوير قدرات أكثر من 6 آلاف موظف حكومى، مشيرًا إلى أنه تم انشاء مجموعة من الكليات الخاصة بالذكاء الاصطناعى وتم تحسين أكثر من 70 قاعدة تكنولوجية للتحول الرقمى لكى تكون كل المعاملات الخاصة بين الكليات والخاصة بالحكومة تكنولوجية.





وأشاد بتوجيهات الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الشمول الرقمي ويرسخ قواعد الاقتصاد الرقمي.



