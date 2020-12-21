تنفيذ أعمال الصيانة لسبعة مواقع خلال فترات انقطاع مياه الشرب بالفيوم

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة تنتهج استراتيجية جديدة فى تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية واستغلال انقطاعات مياه الشرب استغلال أمثل حتى تقدم الشركة خدمة جيدة لعملائها داخل المحافظة والانتهاء من كافة أعمال الصيانه خلال فترات الانقطاع.

حيث يتم العمل بالتوازى فى سبع مواقع وأماكن مختلفة وهم عنبر المياه النقية ،عنبر المياه العكره ،عنبر المرشحات ،خطوط الخدمة بالمحطة ،أعمال التطهير العكر ،الربط بين الخط ١٠٠٠مم والخط ٦٠٠مم بمنطقة باغوص أمام مخزن الكتب ، تركيب محابس ٤٠٠مم ، وتغيير محابس هواء وقفل علي الخط ١٠٠٠مم ويعتبر هذا النهج نهجا جديدا تنتهجه الشركة حتى لا يتأثر المواطنين بالخدمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم ، عن وصول دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية فرقص بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها .





صرح اللواء هشام درة رئيس الشركة ان قرية فرقص بمركز طامية من القرى المبللة وتم توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ .





وتعرف قرية فرقص بالقرية المبللة نتيجة إرتفاع نسبة المياه السطحية بباطن الأرض وقد تم بذل جهودا مضنيه من أجل توفير الاعتماد المالى المطلوب من أجل إنجاز ما تبقى من تنفيذ المشروع بالقرية حيث تم طرحها وترسيتها للبدء فى التنفيذ الفورى



