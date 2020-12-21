ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ أعمال الصيانة لسبعة مواقع خلال فترات انقطاع مياه الشرب بالفيوم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة تنتهج استراتيجية جديدة فى تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية واستغلال انقطاعات مياه الشرب استغلال أمثل  حتى تقدم الشركة خدمة جيدة لعملائها داخل المحافظة والانتهاء من كافة أعمال الصيانه خلال فترات الانقطاع.

 حيث يتم العمل بالتوازى فى سبع مواقع وأماكن مختلفة وهم عنبر المياه النقية ،عنبر المياه العكره ،عنبر المرشحات ،خطوط الخدمة بالمحطة ،أعمال التطهير العكر ،الربط بين الخط ١٠٠٠مم والخط ٦٠٠مم بمنطقة باغوص أمام مخزن الكتب ، تركيب محابس ٤٠٠مم ، وتغيير محابس هواء وقفل علي الخط ١٠٠٠مم ويعتبر هذا النهج نهجا جديدا تنتهجه الشركة حتى لا يتأثر المواطنين بالخدمة



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم ، عن  وصول دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية فرقص بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها .

صرح اللواء هشام درة رئيس الشركة ان قرية فرقص بمركز طامية من القرى المبللة وتم توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ .

 وتعرف قرية فرقص بالقرية المبللة نتيجة إرتفاع نسبة المياه السطحية بباطن الأرض وقد تم بذل جهودا مضنيه من أجل توفير الاعتماد المالى المطلوب من أجل إنجاز ما تبقى من تنفيذ المشروع بالقرية حيث تم طرحها وترسيتها للبدء فى التنفيذ الفورى

من جانب أخر أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة  مستمرة فى دعم جميع قرى محافظة الفيوم بمياه الشرب النقية  ، حيث قامت الشركة  بتنفيذ خطة المد والتدعيم داخل قرية دوار جبلة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم



تنفيذ أعمال الصيانة لسبعة مواقع خلال فترات انقطاع مياه الشرب بالفيوم
تنفيذ أعمال الصيانة لسبعة مواقع خلال فترات انقطاع مياه الشرب بالفيوم
تنفيذ أعمال الصيانة لسبعة مواقع خلال فترات انقطاع مياه الشرب بالفيوم
تنفيذ أعمال الصيانة لسبعة مواقع خلال فترات انقطاع مياه الشرب بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طقس ربيعى مشمس في الفيوم .. شاهد

رئيس مياه الفيوم يتابع أعمال إصلاحات خط مياه النزلة بيوسف الصديق

مياه الفيوم: بدء تركيب 4500 قطعة موفرة بدور العبادة

توقف خدمة الخط الساخن ١٢٥ بشركة مياه الفيوم.. وهذه أرقام بديلة مؤقتا

مياه الفيوم: وصول مواسير الصرف الصحي لقرية فرقص لاستكمال المشروع المتوقف

قطع المياه 24 ساعة في الفيوم.. اعرف المواعيد والمناطق

ترشيحاتنا

تحت الدراسة.. أول تعليق من الصحة السعودية على سلالة كورونا الجديدة

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

تونس ملهاش دعوة| شوبير يهاجم منتخب الشباب ويكشف سبب توديع البطولة

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

بحضور زوار مصريين وأجانب.. شاهد تعامد الشمس على معبد الكرنك

بالجلابية الفلاحي.. طالبات جامعة بني سويف يستقبلن وزير التعليم العالي