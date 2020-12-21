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رياضة

قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلد الوليد في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن - نيتو - إينكاي بينا

خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - كليمونت لينجليه - فرانكي دي يونج - صامويل أومتيتي - جونيور فيربو - أوسكار مينجويزا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - كارلوس ألينا - ميراليم بيانيتش - ريكي بويج - فيليبي كوتينيو - بيدري - فرانكي دي يونج

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - مارتين برايثوايت - ترينكاو

انتقد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، طاقم تحكيم مباراة فريقي ريال مدريد وإيبار التي أقيمت أمس في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

واستطاع ريال مدريد الفوز على إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة عشر لليجا، لكن لاعبو إيبار اعترضوا على عدم احتساب ركلة جزاء لهم قبل هدف الريال الثالث.

وقال رونالد كومان، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام بلد الوليد في الليجا، "شاهدت لمسة اليد على راموس بالأمس وبالنسبة لي هي ركلة جزاء، إذا سألت عشرة أشخاص قادمين من مدريد، تسعة منهم سيقولون نعم هي ضربة جزاء، لكن عليك احترام قرار الحكم".

وأضاف أن "الحكم ومساعديه وحكام الـ VAR قرروا عدم احتسابها رغم وجود لمسة يد على راموس، لكننا كنا نعلم بقرارهم مسبقًا".

ويواجه برشلونة نظيره بلد الوليد غدًا، الثلاثاء، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

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