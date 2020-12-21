أبناؤها يعانون من ضمور.. سيدة تبكي على الهواء: لفيت الدنيا ومش قادرة ..فيديو

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا عن معاناة سيدة تدعى عزة محمد مع إصابة ابنيها الاثنين بضمور، ويعانيان من مرض في النخاع الشوكي، وهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.





ومن جانبها، قالت السيدة عزة محمد "لديّ ولدان وبنتان، والولدان من ذوي القدرات الخاصة في قدميهما وذرعيهما، ويعانيان من ضمور".





وتابعت عزة محمد باكية "لفيت بولادي الدنيا كلها، وعملنا علاج طبيعي وعمليات كثيرة، وأ نا مريضة نخاع شوكي ومش بقدر اشيل وأحط".





وأكد عزة محمد "ولادي مش بيشوفوا حد ولا حد بيشوفهم.. وبيقولوا لي نفسنا نخرج وبيصعبوا عليا"، مطالبة بتوفير بيت دور أرضي كي يروا الناس والناس تراهم.





وتابعت عزة محمد "بيصعب عليا نفسي أن ولادي يكونوا نفسهم في حاجة وانا مش قادرة وهما نفسهم يزوروا النبي".





وقال أحد الابنين " أمي دي شايلاني انا واخويا وعمرها ما زعلت مني انا او اخويا".



