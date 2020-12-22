خلال أسابيع.. بايونتك الألمانية تتحدث عن إنتاج لقاح جديد ضد تحور كورونا

أعلنت شركة بايونتك الألمانية، اليوم، الثلاثاء، أن اللقاح الحالي فعال مع السلالة المتحورة من فيروس كورونا.





وقال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بايونتك، المصنعة للقاح فيروس كورونا بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية، إنه واثق من فعالية اللقاح ضد السلالة المتحورة من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات للتأكد.





وقال شاهين، اليوم الثلاثاء، إن الشركة بإمكانها إنتاج لقاح للتغلب على تحور كورونا خلال 6 أسابيع.





وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس الاثنين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تؤثر على اللقاحات المضادة.





وقال وزير الصحة الألماني إن لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر فعالة جدًا لمكافحة السلالة الجديدة.





كما أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الاثنين، أن لقاحات كورونا الحالية تقي من السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، والتي تم العثور عليها مؤخرًا في المملكة المتحدة.





وقال فيران في تصريح لإذاعة "أوروبا 1" اليوم الاثنين، إنه: "من الناحية النظرية، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا مع السلالة الجديدة".





وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إغلاقا فعليا على أكثر من 16 مليون شخص في إنجلترا وألغى خططًا لتخفيف القيود خلال عيد الميلاد، قائلًا إن بريطانيا تتعامل مع سلالة جديدة من فيروس كورونا قابلة للانتقال بنسبة تصل إلى 70٪ أكثر من الأصلية.