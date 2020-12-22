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فن

رانيا يوسف تحيى ذكرى ميلاد عبد الحى أديب بأفيشات أفلامه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:31 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من أفيشات أفلام الكاتب عبد الحى أديب تحيى من خلالها ذكرى ميلاده والتى تتزامن اليوم. 

وقالت رانيا يوسف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "اليوم يمر ذكرى ميلاد الكاتب الكبير عبدالحي أديب، الكاتب الذي انطلقت مسيرته إلى نصف قرن جمع بين الكلاسيكية والحداثة وقدم لنا أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، والتي نتذكر منها الكثير حتى اليوم وغيرها من الأفلام التي شكلت وجدان الكثير من الجمهور العربي".

وتقوم حاليا رانيا يوسف بتصوير مسلسل "اللعبة 2" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، أشرف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.

الجزء الأول من "اللعبة" كان قد عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.

رانيا يوسف تحيى ذكرى ميلاد عبد الحى أديب بأفيشات أفلامه
رانيا يوسف تحيى ذكرى ميلاد عبد الحى أديب بأفيشات أفلامه
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