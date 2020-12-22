فريق ترميم المومياوات الملكية: الفكرة بدأت عام 2017 بتكليف رئاسي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى إسماعيل ، عضو فريق ترميم 22 مومياء ملكية مصرية، إن فكرة الترميم، تتمحور حول دراسة المومياء ، وتهيئتها ، قبل القيام بإجراء أية إصلاحات بها ، وفكرة ترميم المومياوات بدأت في عام 2017 ، بتكليف رئاسي .
ومن جانبه ، قالت الدكتورة ولاء صلاح ، عضو فريق الترميم، خلال برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة «صدى البلد 2» إن المومياوات الملكية ، جميعهم من الأسرة 18 لـ 20 ، والموجودين في خلية الدير البحري ، عام 1881 .
تحمل المومياوات على عربات تتزين بالطراز الفرعوني، لتحمل الملوك داخل صناديق زجاجية معدة خصيصًأ لهم، فى درجة حفظ معينة.
تصل المومياوات لمكان عرضها الدائم فى المتحف القومى للحضارة المصرية، لتستقر داخل داخل قاعة مخصصة تسمى قاعة المومياوات
وسيتم نقل 22 مومياء ملكية ومنها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات وهم :
"الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".