فريق ترميم المومياوات الملكية: الفكرة بدأت عام 2017 بتكليف رئاسي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى إسماعيل ، عضو فريق ترميم 22 مومياء ملكية مصرية، إن فكرة الترميم، تتمحور حول دراسة المومياء ، وتهيئتها ، قبل القيام بإجراء أية إصلاحات بها ، وفكرة ترميم المومياوات بدأت في عام 2017 ، بتكليف رئاسي .





ومن جانبه ، قالت الدكتورة ولاء صلاح ، عضو فريق الترميم، خلال برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة «صدى البلد 2» إن المومياوات الملكية ، جميعهم من الأسرة 18 لـ 20 ، والموجودين في خلية الدير البحري ، عام 1881 .



