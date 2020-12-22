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محافظات

محافظ الغربية يتابع المشروع القومي لتبطين الترع.. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بالغربية ، حيث تابع أعمال تبطين ترعة سبرباي من الكيلو ٢.٥ حتى الكيلو ٣.٥ بإجمالي طول ١٠٠٠ متر .


جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الري والموارد المائية، المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري وعادل عبد القادر وكيل وزارة الري بالغربية.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس المشرف علي المشروع الذي أوضح أن هذا الجزء من الترعة يتم تبطينه من خلال تقنية جديدة يتم استخدامها لأول مرة ، حيث أنه من المعتاد التبطين من خلال التدبيش ثم  وضع طبقة الخرسانة ، ولكن هذا الجزء سيتم تبطينه من خلال تقنية الجيوسيل .

يذكر أن محافظة الغربية تقوم بتأهيل عدد ٦٢ ترعة بطول ٢٣٩.٩ كيلو متر بتكلفة قدرها ٨٧٢ مليون و ٣٥٠ ألف جنيه على مستوى المحافظة ، وذلك ضمن خطة تأهيل الترع والتي ستساهم في ترشيد المياه وكذلك إضافة من ١.٥٠ م إلى ٢ متر كاتساع للطريق على جانبيه.

محافظ الغربية يتابع المشروع القومي لتبطين الترع.. صور
محافظ الغربية يتابع المشروع القومي لتبطين الترع.. صور
محافظ الغربية يتابع المشروع القومي لتبطين الترع.. صور
محافظ الغربية يتابع المشروع القومي لتبطين الترع.. صور
محافظ الغربية يتابع المشروع القومي لتبطين الترع.. صور
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