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محافظات

محافظ الفيوم يبحث حل مشاكل المواطنين .. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:42 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عددا من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ومحمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ورفعت ضاوي عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ إلتقى بعددٍ من الشباب والسيدات الأولى بالرعاية، يرغبون في العمل وفتح مجالات للرزق تعينهم على مطالب الحياة.

 وجه المحافظ بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلًا عن توفير مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارة التنمية بالديوان العام للمحافظة، ومبادرة مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجه محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة سنورس بدراسة  ترخيص كشك لإحدى السيدات المعيلات التي ترعى طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية مطرطارس نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة، ووجه بتوفير فرصة عمل لأحد المكفوفين من قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم بالقطاع الخاص.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بدراسة توفير معاش استثنائي لإحدى السيدات الأولى بالرعاية  بقرية ابهيت الحجر لمساعدتها على مطالب الحياة.


من جانب أخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم، في زيارة مفاجئة، مستشفى الحميات، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى بصورة لائقة، والوقوف على استعدادات وجاهزية المستشفى والفرق الطبية لاستقبال أية حالات اشتباه بفيروس "كورونا المستجد"، والتأكد من تطبيق أساليب مكافحة العدوى وتوافر مستلزمات الحماية الشخصية للفرق الطبية.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تفقد خلال الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، بالإضافة إلى غرف الكشف والفرز، والتقى عددًا من أعضاء الفريق الطبي، للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى، كما استمع منهم عن مدى توافر المستلزمات وأدوات مكافحة العدوى والأدوية ومستلزمات الحماية الشخصية.

ووجه محافظ الفيوم، الطبيب المقيم بالمستشفى والفريق الطبى بتنظيم العمل، وأكد على تواجد أطقم الأطباء والتمريض خلال نوبتجيات العمل اليومية، وكذا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.

محافظ الفيوم يبحث حل مشاكل المواطنين .. شاهد
محافظ الفيوم يبحث حل مشاكل المواطنين .. شاهد
محافظ الفيوم يبحث حل مشاكل المواطنين .. شاهد
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