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أخبار العالم

بريطانيا ربما بريئة.. إيران تعلن ظهور السلالة الجديدة لـ كورونا منذ أغسطس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:11 م
إيران تعلن عن ظهور
إيران تعلن عن ظهور السلالة الجديدة لـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلن عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، "مينو محرز"، أن بلاده ربما شهدت في أغسطس الماضي ظهور السلالة الجديدة من "كوفيد-19" المعلنة في بريطانيا مؤخرًا.

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، فقال "محرز"، "يحتمل أن تكون إيران جربت منذ أغسطس الماضي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، حيث تعاملنا حينها مع طفرة للفيروس".

وأضاف "يحتمل أن يكون ارتفاع معدل الوفيات مؤخرا في البلاد بسبب هذه السلالة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6208 حالة إصابة جديدة بكورونا، و187 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد إلى نحو مليون و171 ألف حالة، فيما تخطى إجمالي الوفيات إلى 54 ألفا.

ومن جانبه، قال رئيس جامعة قم للعلوم الطبية في إيران محمد قديري، إنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بفيروس كورونا في مدينة قم خلال 24 ساعة، حيث تعد بؤرة تفشي الفيروس الأولى في البلاد.

ويعد ذلك أول مرة منذ ظهور الفيروس في مدينة قم، والتي اعتبرت بؤرة كورونا في إيران في مارس الماضي.

وأضاف قديري أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت بريطانيا أعلنت منذ أيام، عن ظهور طفرة كورونا أو سلالة جديدة أكثر قابلية للانتقال والانتشار بنسبة 70 %، ما أدى إلى فرض حظر سفر على المملكة المتحدة.

لكن سكوت جوتليب، الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قال لشبكة "سي إن بي سي" إن السلالة الجديدة موجودة بالفعل في الولايات المتحدة وأن حظر السفر لن يمنعها. 

وحذر من أنه "مع استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، سنبدأ في رؤية المزيد من هذه المتغيرات".

وقال جيريمي لوبان، عالم الفيروسات بجامعة ماساتشوستس، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن السلالة الجديدة "ربما نشأت هنا''، وهو ما يشير إلى أنه ربما تم اكتشافها في بريطانيا أولًا لأن المملكة المتحدة لديها برنامج تسلسل الجينوم الذي تم الترحيب به باعتباره "الأفضل في العالم''، "مقارنة بالتسلسل " المتقطع "في الولايات المتحدة.

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