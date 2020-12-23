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رياضة

أهلي جدة يحسم موقفه من التجديد لـ عمر السومة.. تفاصيل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:36 م
السومة
السومة
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مجدي سلامة
أكد طارق كيال المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي أن ملف تجديد عقد المهاجم السوري عمر السومة بات محسوما، مشيرًا إلى أن النادي يسعى أيضا للتعاقد مع مدافع أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كيال في تصريحات لقناة "الرياضية" التليفزيونية السعودية مساء الثلاثاء :"عمر السومة ركن من أركان النادي الأهلي، وتقريبا الإدارة منتهية معه فيما يخص تجديد عقده، وهو لاعب مهم بالنادي وبالدوري السعودي للمحترفين".

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نادي الاتحاد يفاوض السومة من أجل التعاقد معه خلال كانون ثان/يناير المقبل بعد دخوله الفترة الحرة والتي يحق له خلالها التفاوض مع أي ناد.

وأصبح السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 127 هدفا، ليحطم رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي السابق للدوري السعودي، الذي يملك 126 هدفا.
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