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مصطفى مدبولى: الجماعات الإرهابية استغلت وسائل الإعلام للترويج لخطابها المضلل.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر واجهت عدة تهديدات وتحديات كان للإعلام دور بارز فيها، خصوصا فيما يتعلق بالملف المائي، وما دار حوله من شائعات وأكاذيب، وكذلك الصراع في ليبيا، والصراعات على مصادر الطاقة في شرق المتوسط.


وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر الإعلام العربي بدبي، أن الإعلام كان له دور مهم في مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف المؤسس له من خلال نشر الفكر الوسطي المعتدل وقيم التعايش المشترك.


وأكد رئيس الوزراء، أن بعض الجماعات الإرهابية استغلت وسائل الإعلام للترويج لخطابها المضلل ووظفتها في تجنيد المزيد من الأتباع لها، وهو ما يحتم قلب الطاولة على ما تسعى إليه هذه الجماعات من أهداف خبيثة تزعزع استقرار الأوطان، من خلال قيام الإعلام بدوره الحقيقي بشكل واعي ومستنير لمحاربة الفكر الإرهابي.


وأوضح أن مصر حققت نجاحات عديدة في ملف الإرهاب رغم الدعم الكبير الذى يتلقاه من جهات عديدة، وما زالت مصر في طريقها للقضاء عليه وبتره من جذوره، وتساندها وسائل الإعلام المهنية في توضيح الحقائق وكشف الوجه الحقيقي للإرهاب وإظهاره للمجتمع الدولي؛ ليكون داعما لما تقوم به مصر في حماية أرضها والمنطقة والعالم أجمع من خطر الإرهاب.
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