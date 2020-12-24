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فيديو جراف

فيديو جراف.. إلغاء احتفالات رأس السنة في مصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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ايمان عبد اللطيف
سيطرت حالة من الجدل الشديد بشأن قرار عدم إقامة احتفالات خلال فترة رأس السنة 2021 فى إطار الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها الحكومة فى مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

استهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد رئيس الوزراء: أنه سيتم تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و لا احتفالات في رأس السنة.


ولمزيد من التفاصيل حول إلغاء احتفالات رأس السنة شاهد الفيديو جراف التالي.
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