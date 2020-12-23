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رياضة

بعد تأجيل القمة.. أول رد فعل لـ الأهلي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن هناك إجتماعا سيتم عقده مع المدير الفني بيتسو موسيماني المدير الفني بعد العودة للقاهرة لتحديد البرنامج التأهيلي للفترة المقبلة بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان مقررًا لها الأثنين المقبل بالدوري.

وقلا سامي قمصان :"«تركيزنا في الفترة الماضية كان في لقاء اليوم أمام سونيديب وليس أي أمور أخرى، وبالتأكيد الفترة المقبلة سنعقد اجتماعًا مع موسيماني لتحديد البرنامج التدريبي للفريق، بعد تأجيل المباراة، لأن حساباتنا كلها كانت تشير إلى إقامة اللقاء».

وأضاف «البدايات دائمًا في البطولات الكبرى تكون مهمة، ونعلم أن كل المباريات ستكون صعبة، لأن الفرق تواجه الأهلي بأفضل ما لديها كونه بطل القارة، لذلك تقاتل فنيًّا أمامه وهو ما يزيد من صعوبة المباريات».

وأضاف: «أرضية الملعب في مباراة اليوم كان صعبة وأثرت على مستوى اللقاء بشكل عام، ولكن اللاعبين أدوا بشكل مناسب وتغلبوا على أجواء المباراة الصعبة، سواء أرضية الملعب أو الطقس والغيابات التي واجهها الفريق مؤخرًا». 

وأشار قمصان إلى أن أرضية الملعب أثرت على طريقة اللعب، ولكن الجهاز الفني قام بتجهيز اللاعبين لمثل هذه الظروف والمحتمل تكرارها في الأدوار المقبلة.

وأشاد قمصان بتماسك اللاعبين على مدار اللقاء بتقديم أفضل ما لديهم والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، مشيرًا إلى أن اللاعبين الذين شاركوا في المباراة أدوا بأفضل شكل وفقًا لظروف المباراة.

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