استشاري عن تواجد السلالة الجديدة: علينا أن نتعامل وكأنها موجودة في مصر

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة واستشاري علم الأوبئة، إن مصر تحتاج إلى عمل تسلسل جيني خلال الفترة القادمة، من أجل التأكد من وجود السلالة الجديدة للفيروس في مصر أم لا، معقبا: يجب علينا أخذ الحيطة والحذر وكأن السلالة الجديدة متواجدة في مصر.



وتابع "عنان" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "الأولى الفضائية"، : نأمل أن نلتزم بالإجراءت الخاصة بكورونا، حتى لا يؤثر ذلك على الاقتصاد.



وفيما يخص مدة الحماية التي يعطيها اللقاح الصيني، أوضح، أنه حتى الآن هناك فترة حماية من الفيروس لمدة 3 أشهر، وذلك حتى استكمال باقي الدراسات على اللقاح لمعرفة مدة الحماية التي يقدمها.



وأشار إلى أن مؤتمر وزيرة الصحة اليوم تحدث عن أكثر من نقطة فيما يخص فيروس كورونا واللقاح، معقبا: مصر متعاقدة مع المبادرة الدولية للتوزيع العام للقاح، موضحا: المبادرة تهدف إلى شراء اللقاحات بعد تسجيلها في منظمة الصحة العالمية.





وأكمل: يتم بيع اللقاحات للدول الأعضاء بأسعار مخفضة، معقبا: اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة من أجل التأكد من صحتها، وهذا يعد مؤشر مطمئن للمواطنين، مشيرا إلى أن الخوف المنتشر بين المواطنين فيما يخص اللقاح ليس له أي صحة من الأساس.