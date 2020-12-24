خلال فترات الليل.. الأرصاد: طقس بارد على جميع أنحاء الجمهورية

ويستمر الطقس ما بين المعتدل والمائل للحرارة نهارا على محافظات الصعيد شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.





وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومتوقع أن يكون هناك نسب أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية.









أما عن حالة البحر المتوسط، فمعتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.