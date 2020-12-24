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فن

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف على طريقتها الخاصة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة كندة علوش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إحتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف.

كندة علوش وعمرو يوسف

احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف ونشرت صور لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كندة علي الصور قائلة:«كل سنة وانت حبيبي.. بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات انت حبيبي وأهلي وأماني.. كل سنة وانا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وانت بعيوني أحسن رجال بالعالم.. كل سنة وانت ناجح وسعيد ومحقق كل اللي بتتمناه Happy Birthday my love». 

إطلالة كندة علوش

تألقت كندة علوش في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم الفستان بأنه جمع بين اللون الأخضر والأسود.

وانتعلت بوت طويلا للغاية باللون الأسود، ولم تتكلف كندة علوش في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد حازت صورهما على إعجاب متابعيهما على "إنستجرام".

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت كندة علوش على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية البسيطة.

أعمال كندة علوش

وكشفت الفنانة كندة علوش، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" وحديثه عن قضية "عدم الإنجاب عند السيدات".

وقالت كندة علوش، في حوارها في برنامج "its show time" المذاع على قناة "سي بي سي": "مشروع يتحدث عن قضايا ومشاكل المرأة الاجتماعية، وعندما قرأت الحلقات وجدت تناول قضية عدم الإنجاب لدى السيدات في إطار درامي مشوق وممتع".


وأضافت كندة علوش: "أعرف سيدات كثيرات عانين من مشكلة الإنجاب محاولات الوصول إلى حل عن طريق الحقن المجهري وكل السبل الأخرى".

وتابعت: "تلقيت ردة فعل مرعبة، وعدد كبير تابع المسلسل، وتلقيت استشارات من سيدات في أسئلة طبية بعد تناول قضية عدم الإنجاب في المسلسل".

وأكملت كندة علوش: "لم أتخيل أن يحقق موضوع تناول قضية عدم الإنجاب عند السيدات نجاحا كبيرا بهذا الشكل".
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