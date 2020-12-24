ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. الهلال يستعيد هاتان وجيوفينكو قبل موقعة الاتحاد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
جيوفينكو
جيوفينكو
Advertisements
محمد السعيد
استعاد فريق الهلال السعودي السعودي خدمات الثنائي هاتان باهبري وسيباستيان جيوفينكو، قبل موقعة الاتحاد، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
وذكرت صحيفة " الرياضية"، أن الثنائي هاتان باهبري وجيوفينكو شاركا في تدريبات الهلال الجماعية، أمس، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن مران الهلال بقيادة رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق اشتمل على تدريبات تأهيلية للاعبين المشاركين في مباراة القادسية، بينما طبّق تدريبات تكتيكية متنوعة لبقية اللاعبين.

كان الهلال تفوق على القادسية بنتيجة 3 -1، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدروي السعودي.

وخاض الهلال 9 مباريات في مسابقة الدوري السعودي، فاز في 7 مواجهات، وتعادل في لقاء وخسر آخر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس بـ 14 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد  " كوفيد 19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الهلال ضيفا ثقيلا على أبها بـ الدوري السعودي

من بينها إصابة لوشيسكو بكورونا.. 3 أزمات تضرب الهلال السعودي قبل ديربي الرياض

ديربى سعودى.. حسام البدري: الهلال الأقرب لاقتناص كأس خادم الحرمين من النصر

نستحق هدايا أكثر.. سامي الجابر يوجه رسالة للاعبي الهلال بمناسبة عيد ميلاده

الهلال يتقدم على القادسية بهدفين في الدوري السعودي

مدرب الهلال السعودي يفوز بجائزة الأفضل في رومانيا لعام 2020

ترشيحاتنا

بندعيلك من قلبنا.. نجوم يدعمون أصالة بعد خيانة زوجها

ريكاردو عن محمد صلاح: ذكي جدا ومن طراز أوروبي

1.5 مليون جنيه مكاسب الزمالك من انسحاب جازيللى التشادي

الخيانة قاسية.. ابنة أصالة تدعمها بعد صورة طارق العريان المثيرة للجدل

مجلس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة صابوني

تجنب سحب تراخيص سيارتك.. رسالة مهمة من الداخلية لقائدي المركبات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها