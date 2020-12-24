الدوري السعودي.. الهلال يستعيد هاتان وجيوفينكو قبل موقعة الاتحاد

استعاد فريق الهلال السعودي السعودي خدمات الثنائي هاتان باهبري وسيباستيان جيوفينكو، قبل موقعة الاتحاد، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وذكرت صحيفة " الرياضية"، أن الثنائي هاتان باهبري وجيوفينكو شاركا في تدريبات الهلال الجماعية، أمس، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد.





وأضافت الصحيفة السعودية، أن مران الهلال بقيادة رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق اشتمل على تدريبات تأهيلية للاعبين المشاركين في مباراة القادسية، بينما طبّق تدريبات تكتيكية متنوعة لبقية اللاعبين.





كان الهلال تفوق على القادسية بنتيجة 3 -1، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدروي السعودي.





وخاض الهلال 9 مباريات في مسابقة الدوري السعودي، فاز في 7 مواجهات، وتعادل في لقاء وخسر آخر.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس بـ 14 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".