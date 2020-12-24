مسئولو الزمالك يتوجهون إلى مستشفى العجوزة عقب وفاة رئيس النادي

توجه الثنائي المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المشرفة على نادي الزمالك وبعض المسؤولين بالنادي الي مستشفي العجوزه منذ قليل عقب وفاة المستشار أحمد البكري رئيس النادي.
وتوفى صباح اليوم المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، والتي تعرض لها في الأسبوع الماضي ودخل على إثرها العزل الصحي بمستشفى العجوزة.
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قام بتعيين أحمد البكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.
وشدد مصدر بالنادي أنه تم إخطار مسؤولي اللجنة المؤقتة بالنادي منذ قليل بوفاة المستشار أحمد البكري على أن يصدر النادي بيانا بعد قليل للإعلان عن موعد الجنازة والعزاء