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رياضة

مسئولو الزمالك يتوجهون إلى مستشفى العجوزة عقب وفاة رئيس النادي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:57 م
أحمد البكري
أحمد البكري
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ملك موسى
توجه الثنائي المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المشرفة على نادي الزمالك وبعض المسؤولين بالنادي الي مستشفي العجوزه منذ قليل عقب وفاة المستشار أحمد البكري رئيس النادي.

وتوفى صباح اليوم المستشار  أحمد البكري رئيس نادي الزمالك، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، والتي تعرض لها في الأسبوع الماضي ودخل على إثرها العزل الصحي بمستشفى العجوزة.


وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة  قام بتعيين أحمد البكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.


وشدد مصدر بالنادي أنه تم إخطار مسؤولي اللجنة المؤقتة بالنادي منذ قليل بوفاة المستشار أحمد البكري على أن يصدر النادي بيانا بعد قليل للإعلان عن موعد الجنازة والعزاء
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