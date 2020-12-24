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أخبار البلد

"مصر الخير" تعلن تحمل نفقات إقامة المصريين العالقين بالإمارات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
 أعلنت مؤسسة "مصر الخير" برئاسة الدكتور على جمعة ، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، تكفلها بكافة النفقات اللازمة ونفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين ممن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات العربية المتحدة وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة.

وقالت سهير عوض ،مدير برنامج الغارمين بمؤسسة " مصر الخير" ، إن المؤسسة لا تتأخر مطلقا عن مد يد المساندة والدعم لكل مواطن مصرى دون أى لون من التفرقة وسواء داخل مصر أم خارج حدود الدولة المصرية ، لذلك جاء قرار المؤسسة بلا أدنى تردد فى تحمل نفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين ممن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات العربية المتحدة وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة.

وأشارت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة "مصر الخير" ، إلى أنه في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لموقف المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة ، عقب تعليق الطيران بدولة الكويت الشقيقة، فقد قامت السفيرة نبيلة مكرم ،وزيرة الهجرة، بالتواصل المباشر مع مؤسسة "مصر الخير"، حيث تم الاتفاق على تحمل المؤسسة لنفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين ممكن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة.

 واوضحت أن التنسيق والتواصل مستمر مع السفيرة نبيلة مكرم ،وزيرة الهجرة، لحين إنهاء مشكلة المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة .

 من جانبها قدمت السفيرة نبيلة مكرم ،وزيرة الهجرة ، خالص الشكر لمؤسسة "مصر الخير"على جهدها الكبير الذى بذلته لدعم ومساعدة المصريين العالقين بالإمارات، وفي إطار تفعيل مبادرة "خلينا سند لبعض".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتحقيقًا للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك لتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات والأطراف المعنية من أجل الوصول لتقديم كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج.
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