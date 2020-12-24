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مرأة

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:30 م
نيكول سعفان
نيكول سعفان
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نهى هجرس
ظهر المخرج طارق العريان، في صورة جديدة تجمعة بمجموعة من الأصدقاء أحتفالا بالكريسماس ، وكانت الموديل نيكول سعفان بجوارة لأول مرة بعد كثير من الشائعات حول ارتباطهما ، والتي قيل إن ارتباطهما هو ‏سبب طلاق العريان من الفنانة أصالة بعد زواج دام لسنوات.

وتعمل نيكول سعفان موديل في مصر منذ 3 سنوات، وكانت اخر اعمالها في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج طارق العريان.

تحرص نيكول سعفان، نشر صورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما تحرص على مواكبة الموضة ، وارتداء احدث الصيحات، وتميل إلى ارتداء الملابس الجذابة والانيقة، وتفضل ارتداء الفساتين القصيرة، والملابس الكاجوال المكشوفة التي تبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تميل إلى اختيار الالوان الترابية الناعمة واللامعة كأيشادو للعيون، ولمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج اللامع، والأحمر الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تفضل ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة، أو اختيار تسريحة ذيل الحصان التي تتناسب مع ظهورها الانيق واللافت.

وتفضل وضع اكسسوارات جديدة ومميزة باللون الذهب والفضي الذى يتناسب مع إطلالتها الانيقة.




بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل
بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل
بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل
بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل
بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل
بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل
بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل
بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل
بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل
بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل
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