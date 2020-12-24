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أخبار العالم

جونسون: بريطانيا تستعيد السيطرة على القوانين والمصير بعد الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:12 م
جونسون
جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إن المملكة المتحدة استعادت السيطرة على قوانينها ومصيرها بعد التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة التي طال انتظارها والمراوغة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي من رقم 10 داونينج ستريت: "لقد استعدنا السيطرة على قوانيننا ومصيرنا".

وبعد محادثات ليلة الأربعاء بشأن اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين بروكسل ولندن، من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بيانًا بشأن اتفاق محتمل.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إنه يتوقع أن تتم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم. 

وأضاف أنه تم الاتفاق على المصايد من حيث المبدأ، لكن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة.

وتابع "كنت أتمنى أن أتحدث إليكم هذا الصباح بالتوازي مع الإعلانات الكبيرة التي تحدث في كل من لندن وبروكسل، لكننا ما زلنا نتوقع ذلك في وقت لاحق اليوم."

وبحسب وزير الخارجية، فقد تم تأجيل إحاطة بروكسل بشأن الأسماك، المقرر عقدها الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، مع استمرار المحادثات.

الخلافات الرئيسية بين الطرفين سببها نظام الصيد، حيث تعتزم لندن الحفاظ على السيادة على عدد من مناطق الصيد، بينما تحاول بروكسل الحفاظ على حق ممارسة الصيد التجاري في تلك المناطق للصيادين من عدة دول في الاتحاد الأوروبي.

وإذا لم تجد لندن وبروكسل أرضية مشتركة بحلول 31 ديسمبر، فلن تكون المملكة المتحدة خاضعة لقواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي، مع دخول قواعد منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ لكلا الجانبين في عام 2021، بما في ذلك التعريفات الجمركية وفحص الحدود الكامل للسلع المتدفقة عبر القناة الإنجليزية.
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