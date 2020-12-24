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ممرضة السكة الحديد: عرفت إصابتي بكورونا صدفة ونقلت العدوى لأطفالي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:38 م
الدكتورة فاطمة
الدكتورة فاطمة محمد زغلول
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شيرين عادل
قالت الدكتورة فاطمة  محمد زغلول ، ممرضة بمستشفى السكة الحديد، إنها علمت بإصابتها بفيروس كورونا بالصدفة عندما فقدت حاسة الشم، لافتة إلى أنها قامت بإجراء فحوصات وتحاليل للتأكد من إصابتها بكورونا.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنها احتجزت فى المستشفى بعد التأكد من إصابتها بكورونا قبل انتقال العدوى لأبنائها الثلاثة.

وأشارت إلى أن سبب انتقال العدوى لأطفالها الثلاث عدم ظهور أى أعراض عليها بمجرد اصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى انها تركت المستشفى  لرعاية أطفالها الثلاثة بعد إصابتهم بالفيروس.

ولفتت إلى الأعراض التى ظهرت عليها بعد إصابتها بكورونا ارتفاع شديد فى درجات الحرارة ، الصداع الشديد ، ضيق فى التنفس .

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