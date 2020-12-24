ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ناس مهمتها نشر الفزع.. إبراهيم عيسى: المشككون فى لقاح كورونا عقول متخلفة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:33 م
إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن لقاح فيروس كورونا هو الحل لمواجهة الأعداد المتزايدة من إصابات الوباء فى مصر والعالم، ووجه كلمة للمشككين فى اللقاح قائلا "لا صوت يعلو فوق الوباء والعقول المشككة عقول التخلف، وأي متشكك يروح لأي مستشفى عزل ويشوف القادمين ويبص على الأسرة ليدرك أن اللقاح هو الحل".

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إلى أن شائعات التشكيك فى اللقاح وصلت إلى السعودية أيضا ولقاح فايزر، مؤكدا أن الأخبار الكاذبة عن تضرر الحاصلين على اللقاح فى المملكة السعودية تنتشر فى النار كالهشيم ويتم الترويج لها وكأنها أخبار حقيقية.

وتابع: "التشكيك لا يتعلق باللقاح الصيني فقط ولكن وصلت لفايزر واللى بيشكك ملوش علاقة بنوع اللقاح ولكن عايز الخرافة والفزع يزيد وفى ناس مهمتها نشر الفزع"، مؤكدا أن الشائعات ضد اللقاح تنتشر في مصر والسعودية والإمارات من قبل مهاويس نظريات المؤامرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصين تعلن عن دخول لقاح خامس للتجارب السريرية

فرحة ما تمت.. صدمة علمية من لقاح أكسفورد ضد كورونا

طبيب: لقاح فايزر هو الأفضل للحد من انتشار كورونا .. فيديو

تفعلها اليوم.. أول دولة في العالم تبدأ تطعيم شعبها بفيروس كورونا

إبراهيم عيسى: نظرية المؤامرة تسيطر على شعوب العالم بسبب لقاح كورونا

إبراهيم عيسى لـ وزيرة الصحة: عاوز أطعّم بلقاح كورونا الصيني

ترشيحاتنا

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تفجير خط الغاز في العريش

بعد تأجيلها.. اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ قمة الأهلي والزمالك

سبب طلاق أصالة .. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان؟

بعد الاعتراف بسيادة المغرب.. أمريكا تعلن بدء إنشاء قنصلية في الصحراء الغربية

كورونا يضرب القطبين| وفاة رئيس الزمالك.. وموسيمانى يثير القلق فى الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو وفستان مكشوف .. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

لماذا أصحاب السمنة أكثر عرضة لـ عدوى كورونا؟.. دراسة تكشف السبب

أم تبتكر حيلة ذكية لحماية طفلتها من الأذى أثناء تعلم المشي.. شاهد