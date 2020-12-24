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فن

نور تشارك متابعيها الاحتفال بأعياد الميلاد برفقة قطتها.. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت الفنانة اللبنانية نور صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت باطلالة أنيقة بفستان فضي لامع، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على لوك ميك اب وطلاء شفاة احمر، واحتضنت قطتها ووضعت لها على رأسها قبعة بابا نويل.

 

وعلقت نور، قائلة: "عيد ميلاد مجيد مني انا وكراميل 🎄".

 

وأضافت: " أتمنى لكم جميعًا قضاء وقت ممتع مع أحبائكم أو عائلتك أو أصدقائك أو حتى بمفردك".

 

وكشفت الفنانة اللبنانية نور عن أبرز ردود الفعل التى تلقتها على مسلسلها جمال الحريم والصعوبات التى واجهتها وكيفية تعاملها مع هجوم السوشيال ميديا، كما تحدثت لكاميرا صدى عن تفاصيل أعمالها القادمة.  

وقالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدا، موضحة أن هناك عددا من الجمهور مازال خائفا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجأت".  

 

وأوضحت "نور" أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية نور أن ينال العمل إعجاب الجمهور. 

 

وكشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الإجتماعي الذي يحدث مؤخرا لمجموعة من الفنانين وقالت انها لاتفضل الرد نهائيا.  

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