أحمد سامي: صحيت من النوم لقيت سموحة هيلاعب الزمالك

قال أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه فوجئ بمواجهة فريق الزمالك في الجولة المقبلة من الدوري المصري.





وأشار إلى أن الفوز على وادي دجلة سيكون حافزا بالنسبة للفريق قبل اللقاء القادم.





وقال سامي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس: "الفوز كان صعبًا بالنسبة لنا، ربما يكون هناك صعوبة في الشوط الأول لأننا دخلنا أجواء اللقاء في وقت متأخر."





وتابع: "الفوز منحنا حافزًا كبيرًا قبل مباراة الزمالك، ولا أعلم كيف سنواجه الزمالك المباراة المقبلة، صحيت من النوم لاقيت اننا سنواجه الزمالك."





وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري، ووضع بدلًا منها مباراتي الفريق في الجولة الثالث من الدوري الممتاز، ليلتقي وصيف الموسم الماضي بسموحة.



