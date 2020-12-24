أحمد سامي: صحيت من النوم لقيت سموحة هيلاعب الزمالك

قال أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه فوجئ بمواجهة فريق الزمالك في الجولة المقبلة من الدوري المصري.
وأشار إلى أن الفوز على وادي دجلة سيكون حافزا بالنسبة للفريق قبل اللقاء القادم.
وقال سامي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس: "الفوز كان صعبًا بالنسبة لنا، ربما يكون هناك صعوبة في الشوط الأول لأننا دخلنا أجواء اللقاء في وقت متأخر."
وتابع: "الفوز منحنا حافزًا كبيرًا قبل مباراة الزمالك، ولا أعلم كيف سنواجه الزمالك المباراة المقبلة، صحيت من النوم لاقيت اننا سنواجه الزمالك."
وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري، ووضع بدلًا منها مباراتي الفريق في الجولة الثالث من الدوري الممتاز، ليلتقي وصيف الموسم الماضي بسموحة.
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز على حساب وادي دجلة فى إطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.
وحول سموحة تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من ثلاث مباريات بينما دجلة تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر من نفس عدد المباريات.
وافتتح وادي دجلة التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق أمير عادل "ألكسندر جاكوبسن" بعد تمريرة رائعة بالكعب.
ونجح حسام حسن في التعادل سريعا لفريق سموحة في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
سيطر وادي دجلة على الكرة خلال الشوط الأول لكن دون تسجيل أهداف.
وهدأت المباراة في الشوط الثاني عن الأول مع محاولات دون خطورة حقيقية على المرميين.
وفي الدقيقة 82 خطف رفيق كابو هدف الفوز بعد تمريرة رائعة من محمد طلعت يسددها على يمين محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة.
ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة يوم الإثنين على ملعب برج العرب.