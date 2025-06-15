الفرح تحول لمأتم.. قتيل في مشاجرة بين عريس وشقيق عروسه في النزهة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقتل شخص في حفل زفاف بالقرب من نادي الشمس في النزهة.

وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث إلى نشوب مشاجرة بين العريس وشقيق العروسة عقب الزفاف، قام على أثرها أحد الطرفين بتسديد طعنة لـ صديق العريس أودت بحياته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بمقتل شخص عقب حفل زفاف جراء خلافات بين الأسرتين.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.