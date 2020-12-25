ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نيكول سابا تحتفل بالكريسماس مع زوجها ... شاهد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بالكريسماس مع زوجها الممثل يوسف الخال ونشر صورتين لهما من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .


وعلقت نيكول سابا على الصور قائلة  " Merry Christmas to all hohohoho ". 


يذكر أن نيكول تزوجت من يوسف الخال في 2011، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم "نيكول".

وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

وعلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حريق مرفأ بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت سابا من خلال تغريدتها: "كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة مواكبات تحميهن".

وأضافت سابا من خلال تغريدتها: "ونازلين يلعبوا فينا من انفجارات ودمار دمرلونا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا..يلي ما شفنا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بدء عرض مسلسل الهيبة الرد على شاهد اليوم

بعد مطاردته من فتاة إيطالية .. الجمهور يبحث عن تيم حسن

الحلقة الـ 7 من مسلسل الهيبة الرد تتصدر جوجل

أحلام غريبة.. نيكول سابا ترعب متابعيها بصورة طائر

جمال يجلب السعادة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

بـ الحجاب .. نيكول سابا​ بإطلالة مختلفة على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس

بسبب صورته مع نيكول سعفان .. زوجة طارق العريان الأولى تهاجم أصالة

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 25 -12-2020

فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى

تقلد آبل كالعادة.. صدمة لمحبي سامسونج بسبب هذه الخطوة

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية العضلات وإنقاص الوزن.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس