هبة مجدي وزوجها محمد محسن يهنئان الجمهور بالكريسماس













حرص الفنان محمد محسن وزوجته النجمة هبة مجدي على تهنئة متابعيهم وجمهورهم بأعياد الكريسماس وذلك عبر صفحته الخاصة على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".









ونشر محمد محسن صورة جمعته بزوجته هبه مجدي وعلق قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وبصحة وسعادة" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.





وتشارك هبة مجدي في مسلسل جديد يحمل اسم "موسى" مع الفنان محمد رمضان من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه في سباق شهر رمضان القادم.









ومسلسل "موسى" بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سمية الخشاب وإيمان العاصي وفريدة سيف النصر وتارا عماد ومحمد عز وعبير صبري وجوري بكر وأحمد طلعت زكريا ومنذر ريحانة وهادي الجيار وحمدي الوزير وعارفة عبد الرسول ونجيب بلحسن ورياض الخولي وسيد رجب وضياء عبد الخالق وهبة مجدي وأمير صلاح الدين.









وشاركت الفنانة هبة مجدي في شهر رمضان المنقضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع النجوم ياسمين صبري وأحمد مجدي وأيتن عامر وهبة عبد الغني.







