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اقتصاد

وزير المالية: ربط مصالح الضرائب والجمارك إلكترونيا يونيو 2022

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:36 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن جميع الإيرادات في مصر ستكون مميكنه خلال عام 2022 وسوف يطبق الايصال الرقمي  في معظم تعاملات البيع والشراء، مشيرا إلي أنه كل يوم يوجد جديد بهذا الشأن.

اكد وزير المالية ان التنمية في مصر تتم في كل محافظة وفي كل شبر من اراضيها، مشيرا الي ان تطوير مباني المديريات سوف ينعكس في تقديم خدمات افضل للمواطنين.

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واكد وزير المالية تلبية معظم طلبات الدعم بجنوب وشمال سيناء، معلنا عن دعم المسجد الملحق بالمديرية المالية.
 
وأضاف اللواء عادل محافظ جنوب سيناء أن جنوب سيناء تشهد طفرة في الخدمات الالكترونيه، مشيرا إلي إن الدكتور محمد معيط لن يتاخر ابدا في دعم  تطوير الخدمات الالكترونيه  في تحصيل الإيرادات.
 
وقال فودة إن مصر خلال 2022 سوف تكون  في مكان افضل بين دول العالم.
 
وادي وزير المالية  صلاة الجمعة برفقته محافظ جنوب سيناء  بمسجد الحق المبين بطور سيناء، وزار حمام موسي ذلك المزار الاثري والتاريخي وابدي إعجابه به، وسوف يعقد اجتماعا  في شرم الشيخ مع مستثمرين ورجال اعمال شرم الشيخ.
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