وزير المالية: ربط مصالح الضرائب والجمارك إلكترونيا يونيو 2022

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن جميع الإيرادات في مصر ستكون مميكنه خلال عام 2022 وسوف يطبق الايصال الرقمي في معظم تعاملات البيع والشراء، مشيرا إلي أنه كل يوم يوجد جديد بهذا الشأن.





اكد وزير المالية ان التنمية في مصر تتم في كل محافظة وفي كل شبر من اراضيها، مشيرا الي ان تطوير مباني المديريات سوف ينعكس في تقديم خدمات افضل للمواطنين.





اقرأ أيضا:





واكد وزير المالية تلبية معظم طلبات الدعم بجنوب وشمال سيناء، معلنا عن دعم المسجد الملحق بالمديرية المالية.

وأضاف اللواء عادل محافظ جنوب سيناء أن جنوب سيناء تشهد طفرة في الخدمات الالكترونيه، مشيرا إلي إن الدكتور محمد معيط لن يتاخر ابدا في دعم تطوير الخدمات الالكترونيه في تحصيل الإيرادات.

وقال فودة إن مصر خلال 2022 سوف تكون في مكان افضل بين دول العالم.

وادي وزير المالية صلاة الجمعة برفقته محافظ جنوب سيناء بمسجد الحق المبين بطور سيناء، وزار حمام موسي ذلك المزار الاثري والتاريخي وابدي إعجابه به، وسوف يعقد اجتماعا في شرم الشيخ مع مستثمرين ورجال اعمال شرم الشيخ.