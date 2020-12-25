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اقتصاد

الدولار بـ 15.74 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بختام اليوم الجمعة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:01 م
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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آمنة عبد العظيم
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .

استقر سعر صرف الدولار خلال بختام الجمعة عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية بختام الجمعة



سجل سعر اليورو 19.04 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.09 جنيه للشراء و 21.43 جنيه للبيع.

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وسجل الفرنك السويسرى 17.54جنيه للشراء و 17.74 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .



اسعار العملات الاسيوية بختام الجمعة

سجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.20 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصيني 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.
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