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تعليم

أولها في الرابعة مساء.. نكشف تفاصيل مرور 6 كويكبات بمسافات متفاوتة من الأرض اليوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد الشاهد
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، رصد العديد من الكويكبات التي ستمر على مسافات مختلفة وآمنة من كوكب الأرض اليوم.

وينشر "صدى البلد" الجدول الزمني لمرور هذه الكويكبات ومسافة وتوقيت مرور كل كويكب..

يمر العديد من الكويكبات، اليوم السبت، 26 ديسمبر 2020 بكوكبنا، على مسافات مختلفة، حيث يمر الكويكب YG3 في تمام الساعة 4:2 مساء بتوقيت القاهرة ، وتكون أقرب مسافة 0.75 مليون كم ويبلغ قطره 17.5 متر.

كما يمر الكويكب XE4 في تمام الساعة 6:3 مساء بحيث تكون أقرب مسافة للأرض 2.1555 مليون كم ويبلغ قطره 22.5 متر، وفي تمام الساعة 12:44 مساء يمر الكويكب YC على مسافة 5.454 مليون كم ، ويبلغ قطره 28 مترًا.

وفي نفس اليوم يمر الكويكب YH1 في تمام الساعة 4:42 مساء، وتكون أقرب مسافة له 3.9765 مليون كم ، ويبلغ قطره 15.9 متر ، على أن يمر الكويكب XT2 في تمام الساعة 11:38 مساء على مسافة 5.016 مليون كم ويبلغ قطره 49 مترا، ويمر الكويكب XE133 في تمام الساعة 11:58 مساءً على مسافة 4.6605 مليون كم، ويبلغ قطره 88 مترا.

من جانبه قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الكويكبات ستمر على مسافات كبيرة من كوكب الأرض، حيث إن أقربها سيكون على مسافة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، ولا تمثل أى تهديد ولا توجد أى فرص للتصادم أو الارتطام كما أشاع البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد "القاضي"، في تصريح لـ "صدى البلد"، ضرورة توعية الناس، وعدم انسياقهم وراء الشائعات التي تتسبب في الذعر بين المواطنين، والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الموثوقة والرسمية.

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