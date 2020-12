أول صورة لسيارة انفجار ناشفيل.. ورسالة تحذيرية سبقت الحادث.. تفاصيل مثيرة

نشرت الشرطة الأمريكية أول صورة للشاحنة التي انفجرت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، ما تسبب في دمار هائل وأضرار بعشرات المباني.

وتبين الصورة سيارة ترفيهية "كرفان يستخدم للسكن" قبل لحظات من الانفجار وسط مدينة ناشفيل، ودعت الشرطة للإبلاغ عن أي معلومات حول الشاحنة.

بدوره، قال جون دريك، قائد شرطة مترو ناشفيل إن السيارة المتوقفة كانت تعرض رسالة مسجلة تشير إلى أن قنبلة ستنفجر في خلال 15 دقيقة.

وأوضحت الشرطة أن الضباط كانوا يستجيبون لبلاغ حول إطلاق نار صباح يوم الجمعة، لكنم صادفوا شاحنة سكن متنقلة اشتبهوا فيها، ما تطلب استدعاء فرقة المتفجرات.

وأكدت الشرطة أن الانفجار كان "عمل متعمد" مشيرة إلى وقوع أضرار كبيرة بالبنية التحتية للمدينة.

وأسفر انفجار ناشفيل عن إصابة 3 أشخاص بجروح ونقلهم للمستشفى، كما أصيب ضابط بجروح طفيفة وفقد آخر سمعه.

من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية وقف الرحلات الجوية مؤقتا من مطار ناشفيل الدولي، بسبب مشاكل في ترددات الملاحة الجوية.

وقالت الشرطة إن كمية المتفجرات التي استُخدمت في التفجير غير مسبوقة في تاريخ الهجمات المماثلة داخل الولايات المتحدة.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH