ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشيشيني: القيمة المالية للاعبي أسوان 14 مليون جنيه.. ولا سبب لطردي أمام الجونة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:22 ص
سامي الشيشيني
سامي الشيشيني
Advertisements
محمد رشاد
أكد سامي الشيشيني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أن كتيبته تضم لاعبين عظماء نجحوا في حصد 6 نقاط في ظل فارق الإمكانيات المادية، منوهًا إلى أنه لا يقلل من قيمة لاعبيه ولكنه يتعامل بواقعية.

وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "جمهور التالتة": "مجموع القيمة المالية للاعبي فريق بالكامل لا تتجاوز 14 مليون جنيه، وهناك أندية أخرى تتعاقد مع لاعب واحد بهذا المبلغ".

وأضاف: "بالتأكيد لا أضع في حساباتي إمكانية التدعيم بلاعبين من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، لا يمكننا دفع رواتبهم، نحاول ضم لاعبين في صفقات انتقال حر".

وعن طرده في مباراة اليوم أمام الجونة، أوضح الشيشيني: "لا أعلم سبب طردي، قلت للحكم الكرة رمية تماس، فجاء وأشهر لي الكارت وقال لي لا يصح أن تعترض أنت لست صغير، وأمتثلت للقرار وأمسك بيدي فقمت بشدها، لأتفاجأ بأنه يشهر لي الكارت الأحمر!، أنا لا أعلم لماذا فعل ذلك، أنا اعترضت فقط على رمية تماس، هل هذا يستحق الطرد! تريدون أن أخرس! من حقي اعترض، ولكني لم أتجاوز". 

وأتم: "لم أفعل شيء لتقديم التماس، وإلى الآن لا أعلم سبب الطرد، هل لأن الحكم مسك يدي وأنا قمت بشدها!".

واختتم: "المباراة القادمة سأواجه الإسماعيلي، ستكون مواجهة قوية، أنا أمتلك 6 نقاط، والدراويش بإمكانياته لديه 3 نقاط فقط، فطبيعي أنه سيدخل المباراة بشراسة".

يُذكر أن أسوان قد نال خسارته عصر اليوم الجمعة على يد منافسه الجونة في مباراة الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسوان يضم عمر رضوان حارس الجونة رسميًا على سبيل الإعارة

الجونة يعلن 6 صفقات جديدة استعدادا للدوري الممتاز.. فيديو

محمد ناجي جدو ينشر صورة لـ نجلته الصغيرة

أسوان يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الجونة بالدوري اليوم

تشكيل أسوان والجونة في الجولة الرابعة بالدوري

شوط أول سلبي بين أسوان والجونة في الدورى

ترشيحاتنا

شاهد .. ابنة بيل جيتس تحضن حبيبها المصري احتفالا بالكريسماس

الأرصاد تحذر من طقس الغد ليلا.. وأمطار متوسطة على السواحل.. والصغرى 8 درجات

بعد ترشيحه لمواجهة كورونا.. فوائد غير متوقعة لتناول لبن السرسوب

بعد تعرضهن لحملة تنمر قاسية.. روما الإيطالي يدعم منتخب سيدات مصر برسالة مؤثرة

رفقة ابنها.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على إنستجرام احتفالا بالكريسماس

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الصدمة.. شاب يصور خيانة حبيبته له في مقطع حقق مليون مشاهدة

تبدأ من 710 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات وحش فولفو XC 40 موديل 2021 |صور

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات RENEGADE 2020 عملاقة JEEP الصغيرة | صور