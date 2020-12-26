الشيشيني: القيمة المالية للاعبي أسوان 14 مليون جنيه.. ولا سبب لطردي أمام الجونة

أكد سامي الشيشيني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أن كتيبته تضم لاعبين عظماء نجحوا في حصد 6 نقاط في ظل فارق الإمكانيات المادية، منوهًا إلى أنه لا يقلل من قيمة لاعبيه ولكنه يتعامل بواقعية.





وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "جمهور التالتة": "مجموع القيمة المالية للاعبي فريق بالكامل لا تتجاوز 14 مليون جنيه، وهناك أندية أخرى تتعاقد مع لاعب واحد بهذا المبلغ".





وأضاف: "بالتأكيد لا أضع في حساباتي إمكانية التدعيم بلاعبين من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، لا يمكننا دفع رواتبهم، نحاول ضم لاعبين في صفقات انتقال حر".



