الشيشيني: القيمة المالية للاعبي أسوان 14 مليون جنيه.. ولا سبب لطردي أمام الجونة

أكد سامي الشيشيني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أن كتيبته تضم لاعبين عظماء نجحوا في حصد 6 نقاط في ظل فارق الإمكانيات المادية، منوهًا إلى أنه لا يقلل من قيمة لاعبيه ولكنه يتعامل بواقعية.
وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "جمهور التالتة": "مجموع القيمة المالية للاعبي فريق بالكامل لا تتجاوز 14 مليون جنيه، وهناك أندية أخرى تتعاقد مع لاعب واحد بهذا المبلغ".
وأضاف: "بالتأكيد لا أضع في حساباتي إمكانية التدعيم بلاعبين من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، لا يمكننا دفع رواتبهم، نحاول ضم لاعبين في صفقات انتقال حر".
وعن طرده في مباراة اليوم أمام الجونة، أوضح الشيشيني: "لا أعلم سبب طردي، قلت للحكم الكرة رمية تماس، فجاء وأشهر لي الكارت وقال لي لا يصح أن تعترض أنت لست صغير، وأمتثلت للقرار وأمسك بيدي فقمت بشدها، لأتفاجأ بأنه يشهر لي الكارت الأحمر!، أنا لا أعلم لماذا فعل ذلك، أنا اعترضت فقط على رمية تماس، هل هذا يستحق الطرد! تريدون أن أخرس! من حقي اعترض، ولكني لم أتجاوز".
وأتم: "لم أفعل شيء لتقديم التماس، وإلى الآن لا أعلم سبب الطرد، هل لأن الحكم مسك يدي وأنا قمت بشدها!".
واختتم: "المباراة القادمة سأواجه الإسماعيلي، ستكون مواجهة قوية، أنا أمتلك 6 نقاط، والدراويش بإمكانياته لديه 3 نقاط فقط، فطبيعي أنه سيدخل المباراة بشراسة".
يُذكر أن أسوان قد نال خسارته عصر اليوم الجمعة على يد منافسه الجونة في مباراة الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.