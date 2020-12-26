معيط: إعفاء المنشآت السياحية من الضريبة العقارية حتى 30 أبريل ..فيديو

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم بدء افتتاح المديرية المالية بمدينة الطور، مشيدًا بتطور مستوى "المالية"، سواء كان للعاملين أو المتعاملين بها، منوها بأن المديرية المالية سوف تكون محل للتدريب ورفع مستوى الكفاءة ليس للعاملين فقط بالمديرية بمنطقتي شرم الشيخ وجنوب سيناء فقط، بل أيضًا للعاملين بالمناطق الأخرى.





أبدى "معيط"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية "الأولى"، إعجابه بـ حمام موسى، حيث إنها ستكون من المناطق التي تجذب جميع المستثمرين في الفترة القادمة، كاشفا عن أن تم الانتهاء من الاجتماع الخاص بدعم جميع المستثمرين وأصحاب الفنادق بمنطقة شرم الشيخ، حيث إن تم إعفاء المنشآت السياحية من الضريبة العقارية حتى 30 أبريل.





من جانبه، أشار خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا من المسئولين بالدولة للمستثمرين، حيث إنه تم الانتهاء من اجتماع المسئولين في الدولة برجال الأعمال والمستثمرين لدعمهم في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها السياحة بسبب جائحة كورونا.





وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه تم إجراء العديد من المكالمات لبعض المسئولين داخل الاجتماع، حيث أن شهد هذا الاجتماع بعض الحلول الفورية، مشيدا بالمجهود المبذول من قبل جميع الجهات والمسئولين بالدولة المصرية في دعم النشاط السياحي.





وفى سياق آخر، شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والشيخ إسماعيل الراوي، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة أمس، الجمعة، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء بعنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان.. الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك".



