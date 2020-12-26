إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي نفس السياق، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - الدلنجات- حوش عيسي- أبو حمص - شبراخيت )، اليوم السبت، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 20 حالة تعدى على مساحة 3525 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 12 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 2090 م٢ بنطاق مجلس قرية الابعادية و مجلس قرية نديبة بدمنهور عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة 4 حالات تعدي في المهد بمساحة 748 م بقري المسين و مؤسسة البستان بالدلنجات عباره عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 330 م بنطاق قرية عزب حوش عيسى.

- إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 192 م بقري دمسنا وجواد حسني بأبو حمص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وشده خشبية لبناء أعمدة وسملات.

- إزالة حالة تعدي بمساحة 165 م خارج الحيز العمراني بقرية كفر قشاش بشبراخيت عبارة عن سور بالطوب الأبيض .

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( بدر- أبو حمص- الدلنجات - شبراخيت )، أمس الجمعة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 1450 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية وخارج الحيز بمساحة 710 متر مربع عبارة عن أسوار ومباني مخالفة بدون ترخيص بنطاق وحدة أبو بكر الصديق و بقرية منشأة عامر بوحدة أم صابر ببدر

- إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 420 م٢ عبارة عن أعمدة وسملات خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض بزمام قرية بركة غطاس وقرية النخلة بأبوحمص.

- إزالة حالة تعدي بمساحة 200 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة فورية لحالة تعدي بمساحة ١٢٠م بعزبة الأنصارية التابعة لكفر السابي بشبراخيت عبارة عن حفر لعمل قواعد خرسانية خارج الحيز العمراني.





يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( إدكو - الدلنجات - أبوالمطامير )،الأربعاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 1795 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة عدد 4 حالات تعدي بالبناء علي أراضي زراعية بمساحة 1575 م٢ بقرية الحلواني بنطاق قرية المعدية بإدكو عبارة عن بناء أربعة حجرات داخل ٤ أسوار من الحجارة البيضاء.

- إزالة حالة تعدي بمساحة 120 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- تنفيذ إزالة فورية في المهد تعدى على الأراضى الزراعيه علي مساحة 100 م عبارة عن مبني بالطوب الأبيض بنطاق قرية الشجاعة بأبو المطامير.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - حوش عيسي - الدلنجات)، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 636 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 2 حالة تعدي بالمهد بمساحة 320 م علي خط الخيري التابع لمجلس قرية دسونس وبقرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 216 متر بقرية الشعراوي بحوش عيسى عبارة أسوار بالطوب الأبيض .

- إزالة حالة تعدي بمساحة 100 متر بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

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