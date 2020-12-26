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رياضة

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:12 م
آرسنال ضد تشيلسي
آرسنال ضد تشيلسي
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محمد السعيد
يستضيف فريق أرسنال نظيره تشيلسي اليوم، السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة أرسنال ضد تشيلسي  في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 2، بتعليق حفيظ دراجي.

أرسنال ضد تشيلسي:

ويسعى فريق أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على البلوز في مباراة اليوم، بعد سلسلة النتائج الكارثية في الفترة الماضية.

ولم يتذوق أرسنال طعم الفوز في الدوري الإنجليزي آخر 7 مباريات، حيث خسر خمس لقاءات، وتعادل في مواجهتين.

في المقابل يطمح تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، لخطف الثلاث نقاط من الجانرز، للدخول في المربع الذهبي مؤقتا.

ترتيب تشيلسي وأرسنال:

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي 25 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الـ 15 بـ 14 نقطة.

عودة الجماهير:

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

والأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.

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