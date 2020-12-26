خليك فولاذي في مواجهة يا أنا يا لا.. المنافسة تشتعل بين عمرو دياب وتامر حسني

بالتزامن مع طرح النجم عمرو دياب لاغنيات البومه الجديد " يا انا يا لا" بعد مرور 10 أشهر على طرح البومه " سهران"، اصدر الفنان تامر حسني اغينتين جديدتين من البومه الجديد " خليك فولاذي" وهي: " طمعتيني" و" قد الفراق".





وهذه ليست المرة الاولى أو مصادفة لقيام نجم الجيل بطرح اغانيه بالتزامن لطرح الهضبة لاي عمل غنائي جديد، فسبق وطرح تامر حسني أغنية " قولني كلام" في نفس وقت صدور اغنية " الجو جميل" لعمرو دياب.





طرح النجم عمرو دياب أغنيات ألبومه الجديد " يا أنا يا لا" ومن ضمنها أغنية " بتهرز" من كلمات بهاء الدين محمد،ألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير.





ويضم الألبوم 12 أغنية هي:





1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).





وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.





وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».



