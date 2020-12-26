في اليوم الأول.. 4 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب المحامين بالمنيا

تقدم 4 مرشحين للتنافس على مقعد النقيب، و12 مرشحا على مقاعد العضوية البالغ عددها 11 مقعدا في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة المحامين الفرعيـة بالمنيا





وتم فتح باب الترشح من 26-31 ديسمبر الجاري من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا اليوم الأخير من 9 صباحا حتى 5 مساءا بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.





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فقد تقدم للترشح 4 مرشحين على مقعد النقيب وهم مجدي رسلان، وعلاء حسن، وإبراهيم أبوعوف، وعلي الدلجاوي، بالإضافة إلى 12 مرشح على مقاعد العضويه.





وفي سياق متصل قررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية برئاسة مجدى سخى، أن يبدأ التقديم بأوراق الترشح اليوم السبت، الموافق 26 ديسمبر حتى 31 ديسمبر، للمترشح شخصيا أو بوكالة خاصة سواء لمعقد النقيب أو العضوية أو الشباب بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء عدا اليوم الأخير حتى الساعة





كما قررت اللجنة، أن تتولى إعداد ورقة إبداء الرأى وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم وأنه تنفيذا لقرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، قررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات النظر فى تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامى للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية.





وأشارت اللجنة إلى تكليف الأمين العام بإخطار النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل، مؤكدة أن موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى يوم الأحد 7/2/2021 بدلا من 6/2/2021.





وفي سياق متصل قرر رجائي عطية نقيب المحامين، تشكيل اللجنة المختصة بالإعداد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية والجمعيات العمومية للدمج، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس النقابة العامة بالجلسة رقم (2) المنعقدة بتاريخ 19/8/2020 بإجراء انتخابات النقابات الفرعية – والدعوة لعقد جمعية عمومية لدمج النقابات الإسكندرية، والشرقية، وأسيوط، وعلى الموافقة على تشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لعقد جمعيات الدمج وإجراء الانتخابات.