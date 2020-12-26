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رياضة

سموحة 2001 يتعادل مع الإنتاج بهدف لكل فريق

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:35 م
سموحة 2001
سموحة 2001
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حسام الحارتي
تعادل فريق "2001" لكرة القدم بنادى سموحه مع ضيفه الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق  في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانحل ، ضمن منافسات  بطولة الجمهورية.

بادر فريق الإنتاج بالتهديف، وتعادل اللاعب محمود رفاعى لسموحه فى الدقيقة 65 من المباراة. 

يقود فريق سموحة:
الكابتن محمد فاروق مديرا فنيا ، الكابتن علاء عثمان مدرب عام، الكابتن إسلام السيد مدربا للحراس ، الكابتن محمد احمد (نونوش) إداريا للفريق ، د. محمد عادل اخصائى اصابات وتأهيل، د.أحمد سمير مخطط أحمال.

رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده.
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