نهى حمدي تكتب: لكي تخطفي الأنظار

الألوان المناسبة لأعياد رأس السنة الميلادية.. حيث تلجأ المرأة في هذا اليوم لشراء قطع من الملابس باللون الأحمر أو ذهبي أو درجات الفضي ولكن الجديد هذا الموسم في عالم الموضة والأزياء هو الألوان الباستيل الناعمة الأنيقة مثل الوردى أو الأخضر الفاتح أو أفتح درجة من اللون البنفسجي والروز مائل إلى الذهبي.
اختيار الموديل المناسب
من أهم العوامل لأفضل إطلالة لهذا اليوم اختيار الموديل المناسب لمكان السهرة لا ترتدى فستانا طويلا به تفاصيل كثيرة لحفلة في مكان مفتوح
لكى تكونى مختلفة في هذا اليوم.
تلجأ المرأة بوجه عام لشراء قطع مصنوعة من القماش اللامع والمطرزة ولكن اختارى قطع غير تقليدية مثل بدلة كاملة من قماش القطيفة الناعمة ويلبس معها توب من التل أو الجبير أو فستان بسيط والتركيز على الإكسسوارات والمجوهرات تتناسب مع شخصيتك ومكان الاحتفال.