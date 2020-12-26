نهى حمدي تكتب: لكي تخطفي الأنظار

الألوان المناسبة لأعياد رأس السنة الميلادية.. حيث تلجأ المرأة في هذا اليوم لشراء قطع من الملابس باللون الأحمر أو ذهبي أو درجات الفضي ولكن الجديد هذا الموسم في عالم الموضة والأزياء هو الألوان الباستيل الناعمة الأنيقة مثل الوردى أو الأخضر الفاتح أو أفتح درجة من اللون البنفسجي والروز مائل إلى الذهبي.





اختيار الموديل المناسب

من أهم العوامل لأفضل إطلالة لهذا اليوم اختيار الموديل المناسب لمكان السهرة لا ترتدى فستانا طويلا به تفاصيل كثيرة لحفلة في مكان مفتوح

لكى تكونى مختلفة في هذا اليوم.



