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رياضة

أستون فيلا يكتسح كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
تفوق أستون فيلا على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وشارك أحمد المحمدي في فوز أستون فيلا بعدما دخل بديلا قبل نهاية المباراة بدقائق، بينما غاب محمود تريزيجيه عن المواجهة للإصابة.

افتتح أستون فيلا التسجيل عند الدقيقة 5 عن طريق بيرتراند تراوري، بينما أضاف كورتني هوس الهدف الثاني عند الدقيقة 66، قبل أن يختتم أنور الغازي أهداف فيلا بالدقيقة 76.

ولعب فيلا المباراة منقوصا منذ الدقيقة 45، حيث تعرض تايرون مينجز مدافع الفريق للطرد. 

ورفع أستون فيلا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 25 في المركز السادس، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز الثالث عشر.

ومن المقرر أن يصطدم أستون فيلا بفريق تشيلسي بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.
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